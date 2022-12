Selten! Khloé Kardashian zeigt niedliches Pic von Sohn

Khloé Kardashian (38) bereitet sich auf das erste Weihnachten ihres Sohns vor! Obwohl Tristan Thompson (31) mit seiner Affäre Maralee Nichols einen kleinen Sohn bekam, entschied sich die TV-Bekanntheit trotzdem für ein zweites Kind mit ihrem Ex, das mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam. Im vergangenen August durften die beiden dann ihren Sohn auf der Welt begrüßen. Doch während ihre Fans immer noch darauf warten, dass die Beauty den Namen ihres Sprösslings verrät, teilte Khloé weihnachtlichen Content!

In einer Instagram-Story gewährte der Keeping up with the Kardashians-Star einen Blick auf seinen Nachwuchs: Auf dem niedlichen Schnappschuss sieht man, wie Khloé liebevoll die Hand auf den Bauch ihres Sohnes legt, der einen weihnachtlichen Strampler trägt. Wie Mail Online berichtete, wird der süße Einteiler aktuell für rund 8,50 Euro bei Children's Place angeboten – Khloé scheint also ein kleiner Sparfuchs zu sein.

Wie der Kleine heißt, gab Khloé immer noch nicht bekannt – bei der Premiere der zweiten The Kardashians-Staffel deutete der Realitystar aber an, dass der Name "mit einem T beginnt, und fügte außerdem hinzu: "Das sind wirklich die einzigen Namen, die ich mir überlegt habe."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Sohn

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Darstellerin

