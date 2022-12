So hat der Krebs "Emily in Paris"-Star Ashley Park verändert

Ashley Park (31) geht es gesundheitlich wieder gut! Bei dem Emily in Paris-Star ist im Alter von gerade einmal 15 Jahren eine akute myeloische Leukämie diagnostiziert worden. Nach einem einjährigen Aufenthalt im Krankenhaus sowie einer strengen Chemotherapie, der sich die Jugendliche unterziehen musste, hat sie die Krankheit besiegen können. Jetzt verrät Ashley, wie sich ihre Einstellung zum Thema Gesundheit durch den Krebs verändert habe.

Gegenüber Shape erklärt die 31-Jährige: "Sobald der Krebs meinen Körper physisch verlassen hatte, machte ich es mir zur Aufgabe, mein Leben nicht mehr davon beeinflussen zu lassen." Sie habe es nicht länger zulassen wollen, "dass er [sie] definiert". Die Schauspielerin erinnert sich: "Die Leute waren so besorgt um mich, und ich wurde zu der Person, die sagte: 'Mir geht es gut. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich werde tun, was ich will und es einfach tun.'"

Seit sie den Krebs besiegt hat, achte die US-Amerikanerin auf ausreichend Bewegung – von Yoga bis Laufen über Pilates und Tanzen habe sie viel ausprobiert. Auch auf die richtige Ernährung lege die Darstellerin großen Wert. Diese sei hauptsächlich pflanzlich, wobei Ashley jedoch Ausnahmen mache: "Ich bin aufgrund meiner Krebserkrankung stark blutarm. [...] Deshalb mag ich hin und wieder ein schönes Steak", verrät sie.

