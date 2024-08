Ashley Park sieht die Genesung von ihrer Sepsis als "Wunder"

Ashley Park (33), die vielen Fans als lebensfrohe Mindy aus Emily in Paris bekannt ist, flimmert derzeit mit der vierten Staffel der Erfolgsserie weltweit über die Bildschirme. Doch während ihre fiktive Figur ein sorgloses Leben in Paris führt, musste die Schauspielerin im wahren Leben gegen Krebs und eine Sepsis ankämpfen. Im Interview mit My First Time Podcast erinnerte sie sich daran, wie die Überwindung der Krankheiten sie stärker gemacht hat. Dabei betonte sie, wie unwahrscheinlich ihre Genesung von der Sepsis noch vor einigen Monaten schien: "Es war eine Art Wunder, wie ich mich erholt habe."

Bei Ashley wurde bereits als Teenagerin Blutkrebs diagnostiziert, welchen sie schließlich besiegte. Die US-Amerikanerin erlitt jedoch einen weiteren Rückschlag, als sie Anfang dieses Jahres während eines Urlaubs mit ihrem Freund Paul Forman (30) an einer Sepsis erkrankte. Die talentierte Schauspielerin teilte damals Fotos von sich im Krankenhausbett, ihren Partner an ihrer Seite. Wie sie in dem Podcast untermalte, sei Paul zu diesem Zeitpunkt der größte Halt für sie gewesen: "Ich glaube nicht, dass ich es ohne ihn geschafft hätte."

Ashley und Lily Collins (35), welche die Protagonistin in "Emily in Paris" verkörpert, spielen nicht nur vor der Kamera beste Freundinnen, sie sind auch hinter den Kulissen unzertrennlich. Im Gespräch mit Harper's Bazaar sprach die 33-Jährige sehr offen über ihre enge Freundschaft. Dabei betonte sie, wie wichtig die Unterstützung von Lilly nach ihrem septischen Schock für sie gewesen sei. Ohne die Hilfe ihrer geschätzten Kollegin wäre der Dreh wohl kaum möglich gewesen: "Die Dreharbeiten waren körperlich so anstrengend, wie ich es vorher noch nie erlebt hatte."

Instagram / C2SPz2KONpX Ashley Park und Paul Forman

Instagram / ashleyparklady Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

