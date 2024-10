Paul Forman und Ashley Park im Partnerlook bei Fashion Week

Ashley Park (33) und Paul Forman (30) sind nicht nur superglücklich miteinander, die beiden geben auch optisch einfach ein tolles Paar ab! Bei der Paris Fashion Week stellen die Schauspieler das mal wieder unter Beweis: Auf einer After-Show-Party tauchen die zwei Verliebten im Partnerlook auf. Sowohl Paul als auch Ashley tragen einen groß geschnittenen schwarzen Blazer. Das Model vervollständigt seinen Look mit einer lässigen Jeans und einem weißen Shirt, das tief blicken lässt. Die Amerikanerin hingegen zieht untenrum blank: Das Sakko trägt sie als Kleid und betont damit ihre schlanken, sonnengebräunten Beine. Bei den Schuhen ist sich das Paar wieder einig – beide kombinieren dazu sportliche Sneaker.

Neben ihren passenden Outfits zogen die Emily in Paris-Darsteller – wie überall, wo sie auftauchen – mit ihrem verliebten Auftreten die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich. Es scheint, als könnten sie die Hände nicht voneinander lassen: Auch als sie die Party verlassen, klammert sich die 33-Jährige an den Arm ihres Freundes und strahlt ihn verzückt an, während er nach ihrer Hand greift. "Ich fühle mich wie der glücklichste Mann der Welt", schwärmt der 30-Jährige mit britisch-französischen Wurzeln im Gespräch mit People über seine Flamme – eine Erklärung, die bei Bildern wie diesen überflüssig erscheint.

Kennengelernt haben sich der "Nevrland"-Darsteller und die Only Murders in the Building-Bekanntheit bei den Dreharbeiten zur beliebten Netflix-Dramedy-Serie. Nachdem es bei ihren Charakteren direkt gefunkt hatte, vermuteten Fans schon bald, dass auch privat etwas zwischen den beiden laufen könnte. Trotzdem machten Ashley und Paul eine ganze Weile ein Geheimnis aus ihrer Liebe, bis der Co-Star von Lily Collins (35) schließlich das erste Pärchenfoto auf Instagram teilte. "Heute vor einem Jahr", schrieb sie zu dem Selfie, auf dem sich die Serienkollegen küssen – und verriet damit, dass sie schon über zwölf Monate als Paar durchs Leben gehen.

Getty Images Paul Forman und Ashley Park im August 2024

Getty Images Paul Forman und Ashley Park, März 2024

