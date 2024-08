So glücklich ist Paul Forman mit seiner Freundin Ashley Park

Paul Forman (30) und Ashley Park (33) könnten wohl glücklicher nicht sein. Seit etwas mehr als zwei Jahren gehen die beiden Emily in Paris-Stars wohl schon gemeinsam durchs Leben. In einem Interview mit People spricht Paul nun über seine Beziehung zu Ashley und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich fühle mich wie der glücklichste Mann der Welt."

Die Schauspieler hatten während der Dreharbeiten zu der beliebten Dramedy-Serie ein Auge aufeinander geworfen. Anfang des Jahres machten sie ihre Liebe offiziell. "Die Beziehung kam erst nach den Dreharbeiten zustande, aber ich habe diese [Unterstützung] von Anfang an bei ihr gespürt", berichtet Paul. Weiter betont der 30-Jährige: "Sie ist so großzügig, so hilfsbereit." Irgendwann habe sich herausgestellt, dass seine Verbindung zu Ashley über ihr berufliches Verhältnis hinausgeht. "Als Schauspielkollege bin ich so glücklich, mit ihr zu arbeiten – abgesehen von unserer Beziehung", witzelt der Brite.

Ashley plauderte gegenüber Cosmopolitan aus, dass sie sich ihrer Sache mit Paul zunächst nicht so sicher gewesen sei. Die 33-Jährige habe sich vorgenommen, keine Schauspieler mehr zu daten, weshalb sie Paul anfangs als guten Kumpel betrachtete. Einer entging die Chemie zwischen den beiden jedoch nicht: ihrer Schauspielkollegin Lily Collins (35). "Sie fragte: 'Ashley, was ist da los?' Und ich antwortete: 'Nichts. Ich habe dir gesagt, dass ich mich nicht mit Schauspielern treffe'", erinnerte sich Ashley an ihr Gespräch mit der "Love, Rosie – Für immer vielleicht"-Darstellerin.

Getty Images Ashley Park und Paul Forman im August 2024

Instagram / ashleyparklady Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

