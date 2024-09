Diese rührende Botschaft bekam Ashley Park von Meryl Streep

Für die Erfolgsserie Only Murders in the Building stand Ashley Park (33) unter anderem mit der Hollywood-Legende Meryl Streep (75) vor der Kamera. In einer aktuellen Folge des Podcasts "Dinner's on Me" verrät Ashley, welche rührenden Worte ihre Kollegin ihr nach den Dreharbeiten mit auf den Weg gab. Als die Darsteller nach einem Arbeitstag zusammensaßen und Erinnerungen Revue passieren ließen, richtete Meryl das Wort an Ashley. "Ich sehe dich, Ash", habe die Oscar-Preisträgerin zu ihr gesagt und führte weiter aus: "Ich sehe dich wirklich. Du schaffst es."

Eine kurze Botschaft, die dem Nachwuchstalent wohl eine Menge bedeutet hat. "Es ist ein Jahr her und ich muss beim Gedanken daran immer noch weinen", erzählt Ashley gerührt. Die 33-Jährige hat sich schon durch einige Nebenrollen einen Namen in der Schauspielbranche gemacht. So spielte sie nicht nur in Staffel drei der Disney Plus-Produktion an der Seite der Mamma Mia-Bekanntheit, sondern ist seit 2020 auch nicht mehr aus ihrer Rolle in Emily in Paris wegzudenken. Auch für weitere Nebenrollen, wie zum Beispiel die aktuelle Neuverfilmung von Mean Girls aus diesem Jahr, stand die Schauspielerin vor der Kamera.

Als "Mindy Chen" in Emily in Paris erreichte die US-Amerikanerin nicht nur internationale Bekanntheit, sondern sie lernte am Set auch ihren aktuellen Freund, Schauspielkollegen Paul Forman (30), kennen. Bereits während der Dreharbeiten zu der beliebten Dramedy-Serie hatten die beiden ein Auge aufeinander geworfen. Inzwischen gehen sie schon etwas mehr als zwei Jahre gemeinsam durchs Leben. Im Gespräch mit People plauderte der Brite ein wenig über die Beziehung der beiden und kam direkt ins Schwärmen: "Ich fühle mich wie der glücklichste Mann der Welt."

Getty Images Ashley Park bei der Premiere von "Emily in Paris", 2022

Getty Images Paul Forman und Ashley Park im August 2024

