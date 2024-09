Haut und High Fashion: Ashley Park zeigt ihre endlosen Beine

Ashley Park (33) setzt ihre modische Erfolgsserie fort und scheint mit dem Comeback von Emily in Paris sogar noch eine Schippe draufzulegen! In ihrem neuesten Instagram-Post zeigt sich die Schauspielerin in einem eleganten Ensemble aus der Resort-Kollektion 2025 von St. John. Besonders ihre ultrakurzen Tweed-Shorts in Pink und Schwarz, die knapp unter der Hüfte endeten, sorgen für Aufsehen und lassen ihre Beine schier endlos wirken. Kombiniert mit goldenen Plateau-Heels von Giuseppe Zanotti und einer passenden strukturierten L'alingi-Tasche ist der Look ein absoluter Hingucker.

In ihrem Post zeigt sich Ashley nicht nur solo, sondern auch an der Seite ihrer "Emily in Paris"-Kolleginnen Lily Collins (35) und Camille Razat (30). Gemeinsam strahlen die drei Schauspielerinnen in perfekt abgestimmten, stilvollen Outfits. Auch bei der glamourösen Premiere des zweiten Teils der neuen Staffel, die vor wenigen Tagen in Rom stattfand, zogen die drei Grazien alle Blicke auf sich. Der Cast der beliebten Netflix-Serie versammelte sich dafür im edlen Ambiente eines Theaters, um den zweiten Teil der neuen Staffel gebührend zu feiern und gemeinsam die ersten Eindrücke der Folgen zu genießen.

Obwohl Ashley auf den Fotos wieder gesund und munter aussieht, begann sie die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "Emily in Paris" direkt nach ihrer Genesung von einem septischen Schock. Dieser hätte sie beinahe daran gehindert, mitzuwirken. "Es war plötzlich und in vielerlei Hinsicht beängstigend", erklärte die gebürtige Kalifornierin in einem Interview mit Vogue. Sie habe es nur dank der Unterstützung von Co-Star Lily und ihrem Freund Paul Forman (30) geschafft, diese schwere Zeit durchzustehen und ans Set zurückzukehren. "Es war, als würde ich nach Hause kommen", erklärte Ashley.

CYRIL PECQUENARD/ActionPress Lily Collins und Ashley Park im September 2024

Getty Images Paul Forman und Ashley Park im August 2024

