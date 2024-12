Süß: Ashley Park unterstützt Lily Collins bei West-End-Show

Lily Collins (35) und Ashley Park (33) lernten sich am Set der Erfolgsserie Emily in Paris kennen – und sind seither unzertrennlich! Erst am vergangenen Dienstag besuchte Ashley ihre gute Freundin in London, um sie bei der Theaterproduktion "Barcelona" auf der Bühne zu bewundern. Offensichtlich machte Ashley ihr damit eine riesige Freude. Auf Instagram teilt Lily ein süßes Foto der beiden vor dem Duke of York's Theatre. Unter dem Post bedankt sie sich schließlich rührend: "Wenn deine beste Freundin von der Arbeit und Seelenschwester kommt, um dich bei deinem anderen Job anzufeuern. Ich liebe dich unendlich, Ashley. Ich habe von der Besten gelernt."

Neben dem Schnappschuss vor dem bekannten Theater postet die Tochter von Phil Collins (73) zudem eine witzige Aufnahme aus dem Backstage, die sie in ihrem Kostüm und mit blonder Perücke zeigt. Dieses Mal ist neben ihrer Vertrauten auch noch ein weiteres bekanntes Gesicht zu sehen: Ashleys Freund und Serien-Kollege Paul Forman (30)! Er spielt in der Netflix-Show die Rolle des Nicolas de Leon. Die Fans lieben die authentischen Schnappschüsse der Freunde. So betont ein User unter dem Post: "Ihr seid so zuckersüß! Ich liebe eure Freundschaft: Ihr bringt wirklich das Beste in dem Anderen hervor."

Zu der gefeierten Premiere von "Barcelona" am Londoner West End bekam Lily vor wenigen Tagen bereits hochkarätigen Besuch. Eine wahrhaftige Legende der Schauspielbranche mischte sich zu diesem besonderen Anlass unter die Gäste: Niemand Geringerer als Ian McKellen (85) feuerte Lily bei ihrem großen Debüt an. Auf Instagram teilte die stolze Britin ein gemeinsames Foto von sich und der Hollywood-Ikone. Darunter schrieb sie vollkommen überwältigt: "Der einzig wahre Ian McKellen kam heute Abend, um [mein] Stück 'Barcelona' zu sehen. [...] Ich kann es immer noch nicht glauben."

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Paul Forman, Lily Collins und Ashley Park

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Ian McKellen im Dezember 2024

Anzeige Anzeige