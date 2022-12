Tod des Papas: Weihnachten ist für Timur Bartels nun anders

Timur Bartels (27) gibt emotionale Einblicke in sein Privatleben. Vor rund drei Jahren musste der Club der roten Bänder-Star einen schweren Verlust verkraften: Während seiner damaligen Dancing on Ice-Teilnahme verschlechterte sich der Zustand seines Vaters plötzlich rapide. Aus diesem Grund verließ Timur kurz vor dem Finale die Show, um seinem Papa zur Seite zu stehen, der kurz darauf seiner Krankheit erlag. Jetzt gab der TV-Star zu: Den Verlust seines Vaters spürt Timur besonders an Weihnachten.

Gegenüber Bild verriet der Schauspieler jetzt, wie sich das Weihnachtsfest nach dem Tod seines Papas für ihn verändert hat: "Früher empfand ich das ganze Hin und Her an Weihnachten ziemlich nervig und stressig. Heute ist mir das aber total egal, weil ich zum Beispiel weiß, was es meiner Mutter bedeutet, dass wir das zusammen verbringen. Das checkt man dann manchmal erst nach so einer Situation – wie wertvoll jedes Weihnachten ist, wenn dann auf einmal jemand fehlt", gab Timur ehrlich zu.

Auch verriet der 27-Jährige, wie er sein diesjähriges Weihnachtsfest verbringen wird – mit seinen Schwiegereltern! "Ich bin aufgeregt, denn es ist unser erstes gemeinsames Weihnachten", gestand sich Timur zudem ein.

Getty Images Timur Bartels, Schauspieler

Getty Images Timur Bartels, Schauspieler

Getty Images Timur Bartels, Schauspieler

