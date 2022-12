Wie ist Bindung zwischen Coupleontour-Ina und Baby Olivia?

Wie nahe sind sich Coupleontour-Ina und ihre Tochter? Im Juli brachte ihre Frau Vanessa ihr erstes Töchterchen namens Olivia zur Welt. Kurz vorher hatte Ina einen Schlaganfall erlitten und liegt seitdem im Krankenhaus. Während ihre Partnerin zu Hause den Alltag mit Baby alleine meistert, kämpft sich die YouTuberin in der Klinik zurück ins Leben. Doch wie entwickelt sich unter diesen harten Umständen die Bindung zwischen Ina und Olivia?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde betonte die 26-Jährige zunächst: "Ich liebe sie einfach. Wir können zusammen lachen und sie hat schon ganz schön Kraft." Die Umstände machen Ina aber zu schaffen. "Ich hasse es, dass uns diese ersten gemeinsamen Momente einfach genommen wurden. Ich werde aber alles dafür tun, um ihr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen", versicherte die Blondine. Immerhin habe jede Beziehung zwischen zwei Menschen eine besondere Geschichte: "Unsere muss diesen schweren Berg überqueren. Wir schaffen das."

Während ihrer Zeit im Krankenhaus hat Ina ihrem Kind sogar einen Brief geschrieben, den sie mit ihren Instagram-Followern teilte. "Ich hatte viel Zeit nachzudenken, so auch über einige Dinge, die ich dir sagen möchte: Sei mutig und liebe aufrichtig", hatte sie kurz nach Olivias Geburt emotionale Worte an die Kleine gerichtet.

Instagram / inaontourx Coupleontour, 2019

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour im April 2021

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour im November 2020

