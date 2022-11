Nach acht Jahren: Jennifer Lopez veröffentlicht neues Album

Jennifer Lopez (53) ist zurück. Der Popstar veröffentlichte sein letztes Album unter dem Titel "A.K.A." bereits 2014 – vor acht Jahren! Seitdem brachte sie nur vereinzelte Singles heraus und es wurde musikalisch still um J.Lo – zumindest bis jetzt. Denn als sie vor ein paar Tagen ihre Social-Media-Accounts leerte und sämtliche Bilder und Videos löschte, führte das zu Spekulationen. Nun lässt sie die Bombe platzen: Jennifer veröffentlicht tatsächlich ein neues Album.

Auf ihrem stillgelegten Instagram-Account meldet sich Jennifer jetzt mit einem echten Hammer bei ihren Fans zurück. Ein Video kündigt ihr neues Studioalbum an. "This is Me... Now" heißt die Platte und die Anhänger können sich auf 13 Songs freuen. Wie die Tracks heißen werden, verriet sie auch schon. In dem Video erinnert J.Lo an den Vorgänger "This is Me... Then", der 2002 erschien. Aus dem alten Plattencover wird das neue, sodass es zwischen den beiden Alben offenbar eine Verbindung gibt. Den Nachfolger scheint sie anlässlich des 20. Platten-Jubiläums produziert zu haben.

Von 2002 bis heute hat sich tatsächlich viel in Jennifers Leben verändert. Sie scheint mittlerweile angekommen zu sein, was auch an ihrem Ehemann Ben Affleck (50) liegen könnte. Mit ihm führt sie im zweiten Anlauf eine echte Bilderbuchehe und zeigt das Eheglück auch gerne mit der ganzen Welt.

Getty Images Jennifer Lopez beim einem Auftritt in Florida, 2022

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck

