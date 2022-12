"Fühle mich sicher": Lana Condor schwärmt von Verlobtem!

Er ist ihr sicherer Hafen! Lana Condor (25) wurde durch den Netflix-Hit To All the Boys I’ve Loved Before zum gefeierten Star. Doch auch mit ihrem Privatleben sorgte die Lara-Jean-Darstellerin schon für Schlagzeilen. Anfang des Jahres gab die Schauspielerin die Verlobung mit ihrem Partner Anthony De La Torre (29) bekannt. Und dass Anthony genau der richtige Mann für Lana ist, macht sie nun in einem Interview deutlich!

Gegenüber People kommt die 25-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Bei ihm fühle ich mich sicher", erzählt Lana offen und erklärt: "Ich bin neugierig und abenteuerlustig, aber ich schätze auch Sicherheit. Ich glaube, ich habe mich bei ihm wirklich sicher und beschützt gefühlt." Die Beauty genieße es sehr, bei ihrem baldigen Ehemann einfach sie selbst sein zu können.

Seit fast einem Jahr sind die beiden nun schon verlobt – allzu lange Zeit wollen sie sich aber mit einer Hochzeit nicht mehr lassen. "Wir planen definitiv keine lange Verlobungszeit, vor allem weil wir schon so lange zusammen sind", verriet Lana im Sommer People. Die Vorbereitungen liefen damals schon auf Hochtouren. Glaubt ihr, die beiden heiraten noch in diesem Jahr? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / anthonydltorre Lana Condor und Anthony De La Torre im September 2021

Getty Images Lana Condor mit ihrem Verlobten Anthony De La Torre im März 2022 in West Hollywood

Instagram / lanacondor Anthony De La Torre und Lana Condor im Dezember 2022

