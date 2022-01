Lana Condor (24) hat tolle Neuigkeiten zu verkünden! Die To All the Boys I’ve Loved Before-Darstellerin ist schon seit sechs Jahren mit dem Schauspieler Anthony De La Torre (28) zusammen. Regelmäßig beweisen die zwei Turteltauben im Netz, wie glücklich sie miteinander sind. Nun war das Paar offenbar auch bereit für den nächsten Schritt in seiner Beziehung: Anthony hat seiner Lana einen Antrag gemacht!

Das gab die 24-Jährige nun auf ihrem Instagram-Account preis. Sie teilte ein paar romantische Pärchenfotos – und gewährte dabei auch einen Blick auf ihren Verlobungsring. "Ja zu sagen war die einfachste Entscheidung, die ich je getroffen habe", schwärmte sie darunter. Anthony sei abgesehen von ihrem Vater einfach der wichtigste Mann in ihrem Leben – und Lana könne es kaum erwarten, ihren Liebsten bald zu heiraten.

Anthony machte auf seinem Account ebenfalls klar, wie glücklich er darüber ist, endlich vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen zu sein. Er postete ein paar gemeinsame Schnappschüsse mit Lana – und schrieb darunter: "Der Moment, in dem du deine beste Freundin bittest, für immer an deiner Seite zu sein... Ich wollte das schon seit sechs Jahren tun."

Instagram / anthonydltorre Anthony De La Torre und Lana Condor, Schauspieler

Instagram / anthonydltorre Lana Condor mit ihrem Verlobten Anthony De La Torre

Instagram / lanacondor Anthony De La Torre und Lana Condor, Filmstars

