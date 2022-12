"Glücklicher denn je": Helene Fischer fühlt sich angekommen

Helene Fischer (38) gibt überraschend private Einblicke! Die Sängerin war zehn Jahre mit ihrem Schlagerkollegen Florian Silbereisen (41) liiert gewesen, bis 2018 überraschend die Trennung öffentlich geworden war. Ende des vergangenen Jahres sind die "Atemlos"-Interpretin und ihr neuer Partner Thomas Seitel Eltern einer Tochter geworden. Über ihr Familienleben lässt die Musikerin ihre Fans allerdings größtenteils im Dunkeln. Jetzt verriet Helene, dass sie sich mittlerweile endlich rundum wohlfühlt.

Im Interview mit RTL gab die 38-Jährige preis, dass sie nach den vielen privaten Veränderungen der vergangenen Jahre momentan mehr als zufrieden sei. "Ich kann definitiv sagen, dass ich irgendwo angekommen bin", erklärte die gebürtige Russin. "Ich kann tatsächlich sagen, dass ich glücklicher denn je bin. In meinem Privatleben ist alles wunderschön", führte sie weiter aus.

Zuletzt machte Helene öffentlich, dass es ihr vor drei Jahren nicht annähernd so gut ergangen sei. "Ich habe immer schon sehr, sehr gerne gearbeitet [...] und irgendwann merkt man, glaube ich, gar nicht mehr, dass man in einem Tunnel ist", erinnerte sich der Schlagerstar in einem SRF-Interview zurück und schlussfolgerte: "Ich war wahrscheinlich kurz [vor einem Burn-out]."

