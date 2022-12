Großes Drama im Gepäck: Oscar Kafsack steigt bei AWZ ein!

Ein neues Gesicht bei Alles was zählt! Lange ist es still geworden um Alexander, den leiblichen Sohn von Maximilian von Altenburg (gespielt von Francisco Medina, 45)! Denn der hat Essen vor ein paar Jahren den Rücken gekehrt, um ein Fußballinternat in München zu besuchen. Jetzt kommt er, gespielt von Oscar Kafsack als Teenie, nach Essen zurück! Und Alexanders Story hat es echt in sich...

Achtung, Spoiler!

Erschreckend muss Alexander nach einer wilden Partynacht feststellen, dass er neben einer fremden Frau liegt. Doch das ist nicht einmal das Schlimmste, denn... die Frau bewegt sich nicht mehr! Der angehende Profikicker wird panisch, kann sich an die vergangenen Stunden nicht mehr erinnern und flüchtet kurzerhand von München nach Essen. Dort angekommen sucht er seinen Vater auf – zu Alexanders Pech befindet der sich gerade in Südamerika. Zum Glück trifft er aber auf seinen Onkel Ben (gespielt von Jörg Rohde, 38) vor der Steinkamp-Villa, der dann gemeinsam mit ihm zu dem Hotel fährt, in dem die regungslose Frau lag...

Alexander-Darsteller Oscar freut sich auf seinen Einstieg in die Daily. "Die Zuschauer dürfen sich auf ein bisschen Action und sehr verstrickte Storys freuen. Da sind echt sehr tolle Szenen entstanden", gibt er einen Vorgeschmack auf spannungsgeladene Folgen, die die AWZ-Fans in den nächsten Wochen erwarten. Der 19-Jährige verrät: "Ich habe mich direkt mit meiner Serien-Familie sehr wohl gefühlt, was vor allem an meinen wunderbaren Kolleg:innen lag."

Anzeige

Picture Puzzle Medien Oscar Kafsack vor der Kamera von AWZ

Anzeige

RTL Oscar Kafsack am Set von AWZ, Folge vom 15.12.2022

Anzeige

Picture Puzzle Medien Oscar Kafsack spielt den Alexander von Altenburg bei AWZ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de