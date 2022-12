Jahre später: Wie sieht Michael Michalsky seine GNTM-Zeit?

Michael Michalsky (55) gewährt einen Einblick in seine Jahre bei Germany's next Topmodel! Drei Staffeln lang war er neben Thomas Hayo und Chefjurorin Heidi Klum (49) ein fester Bestandteil der Castingshow. Als seine Zeit in der Jury vorbei war, soll es zwischen ihm und der Modelmama zum Zoff gekommen sein. Es ging so weit, dass der Designer nicht einmal mehr zu Heidis Hochzeit eingeladen war. Nun aber sprach Michael im Gespräch mit Promiflash von seinen positiven Zeiten bei GNTM.

Bei den diesjährigen GQ Men of the Year Awards in Berlin blickte Michael mit Promiflash auf seine Zeit bei GNTM zurück. "Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, sonst hätte ich es ja nicht so viele Jahre gemacht", erklärte er. Drei Jahre lang war er ein Teil des Juryteams – und auch in der darauffolgenden Staffel hatte er einen Gastauftritt. Für den Modemacher sei das auch eine besondere Zeit gewesen, weil die Show genau zu diesem Zeitpunkt in einem Wandel gewesen sei.

Für den Wandel in dem Casting-Format habe der Modedesigner mit seinem Team Michael eigenen Aussagen zufolge auch einen großen und wichtigen Beitrag geleistet: "Damals war ich ja Team Diversity und hab da so ein bisschen die Grundlagen dafür gelegt und es freut mich, dass Diversity inzwischen in der Sendung Standard ist und das war natürlich eine richtig, richtig tolle Zeit", erklärte er in dem Interview weiter.

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky, Mai 2018

Getty Images Designer Michael Michalsky

Getty Images Michael Michalsky bei einer Modenschau

