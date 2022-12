Jessica und Johannes Haller haben noch einmal geheiratet!

Jessica (32) und Johannes Haller (34) haben ihr Ehegelübde erneuert! Bereits vor einem Jahr sind die Eltern der kleinen Hailey-Su Haller (1) schon einmal vor den Traualtar getreten. Im Kreise ihrer engsten Freunde und Familie haben die beiden eine Winterhochzeit in Österreich gefeiert. Doch das reicht den Influencern nicht: Schon vor ein paar Wochen kündigten sie an, dass sie noch in diesem Jahr ein weiteres Liebesbekenntnis geben wollen. Jetzt war es so weit: Jessi und Johannes haben ein zweites Mal geheiratet!

Das verkündete die Beauty nun ganz stolz auf Instagram: "Ich habe gerade noch mal 'Ja' gesagt!" Dazu veröffentlichte sie ein süßes Video, in dem sie überglücklich lächelt – und in einem Hammer-Brautkleid in der dunklen Wüste sitzt. Das Dress ist ärmellos, glitzert und obenrum wie eine Corsage geschnitten. Ihre Haare trug die Braut offen und in sexy Wellen – dazu gab es ein aufregendes Make-up. Johannes trug einen cremefarbenen Anzug. Bereits im Vorfeld hatten sie und ihr Gatte verraten, dass ihre zweite Trauung in Dubai stattfinden würde.

Bereits vor ein paar Stunden zeigten die Hallers sich ganz aufgeregt in ihren jeweiligen Instagram-Storys: "Nervös", schrieb Jessi zu einem Video, das sie und Johannes händchenhaltend bei ihrer Fahrt zur Hochzeitslocation zeigt. Wie gefällt euch ihre zweite Hochzeit? Stimmt ab!

Instagram / jessica_haller Jessica Haller an ihrer Hochzeit

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit 2021

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und seine Jessi an ihrer Hochzeit, Dezember 2022

