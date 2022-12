Nach Mike-Trennung mit Ex unterwegs? Laura Morante klärt auf

Laura Morante (32) spricht Klartext! Vor wenigen Tagen hatten die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin und ihr On-off-Freund Mike Heiter (30) ihre Trennung bekannt gegeben. Nachdem sie zwei Jahre wieder ein Paar waren, hatten die beiden betont, im Guten auseinandergehen zu wollen. Doch daraus wurde offenbar nichts: Laura hatte bereits fies über die Partnerschaft mit dem einstigen Love Island-Teilnehmer hergezogen. Nun musste auch sie sich Vorwürfen ihres Verflossenen stellen und teilte ein Statement!

Mike hatte in seiner Instagram-Story auf die Frage eines Fans reagiert, was er davon hält, dass Laura mit ihrem Ex unterwegs gewesen sein soll. Der 30-Jährige antwortete daraufhin: "Es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Das ist für mich nur die Bestätigung, dass alles so richtig ist, wie es ist. Sorry, macht man nicht." Laura wetterte in einer mittlerweile gelöschten Sequenz daraufhin: "Leute, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf so eine Kinderkacke, aber ich muss darauf jetzt antworten." Denn das Aufeinandertreffen mit ihrem Ex begründet sie mit ihrer Geburtstagsfeier am vergangenen Wochenende. Ihr Verflossener habe in dem Club aufgelegt, den sie mit ihren Freundinnen besucht hatte. "Ich war einfach mit meinen Girls und wir hatten Spaß", betonte die Friseurin.

Darüber hinaus erklärte Laura, dass sie sich ihren Ehrentag eigentlich auch ganz anders vorgestellt hatte, was wohl zu dem Clubbesuch führte: "Ich musste meinen Geburtstag ganz spontan organisieren, da die Trennung ja ganz spontan kam und ich eigentlich dachte, dass mein Geburtstag anders sein wird."

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Laura Morante bei einem Festival

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/lauramorante___/ Laura Morante, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de