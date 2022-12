"Ungesund": Laura Morante lästert über Beziehung mit Mike

Laura Morante (32) kann nicht nur Gutes über die Beziehung mit Mike Heiter (30) sagen! Zwei Jahre waren die Realitystars ein Paar, bis sie vor wenigen Wochen überraschend ihre Trennung verkündeten. Zwischen den beiden habe es einfach nicht mehr gepasst – die gemeinsame Zeit sei allerdings sehr schön gewesen und einen Rosenkrieg müsse man nicht erwarten. Jetzt teilte Laura aber doch gegen die Beziehung mit Mike aus.

"Die Beziehung war komplett ungesund! Bin so lange schon so unglücklich gewesen! Passen einfach überhaupt nicht zusammen! Noch gegensätzlicher geht es gar nicht", stellte sie auf Instagram klar. Laura und Mike hätten nur noch nebeneinanderher gelebt und sich gegenseitig geschadet: "Er konnte mich nicht glücklich machen und ich ihn nicht!" Das sei der Friseurin allerdings erst jetzt klar geworden, obwohl sie ja vor Jahren schon mal mit Mike zusammen war. "Es ist doch immer einfacher zum Ex zurück. Und irgendwo vielleicht auch eine Wunschvorstellung gewesen, dass es vielleicht hätte klappen können", erklärte die Ex-Are You The One?-Kandidatin.

Trotzdem bereue Laura die Beziehung zu Mike nicht. "Wir hatten auch richtig schöne Zeiten, wo wir auch viel Spaß hatten, an die ich mich gerne erinnere. Zum Beispiel der letzte Urlaub", stellte sie klar. Die TV-Bekanntheit wünsche Mike für seine Zukunft deshalb auch nur das Beste und eine passende Freundin.

Instagram / https://www.instagram.com/lauramorante___/ Laura Morante, TV-Bekanntheit

Instagram / mikeheiter Laura Morante und Mike Heiter im Urlaub, November 2022

Instagram / https://www.instagram.com/lauramorante___/ Laura Morante im November 2022 auf Sansibar

