Nach Unfall: Sanitäter erkannten Torhüter Manuel Neuer nicht

Manuel Neuer (36) blieb für einen kurzen Moment unerkannt. Vor einigen Tagen berichtete der Torhüter, dass er sich einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte. Der Unfall ereignete sich während seines Skiurlaubs in den bayerischen Alpen. Der Nationalspieler musste sich umgehend einer Operation unterziehen – per Hubschrauber wurde er in die Klinik gebracht. Doch während Manuel noch am Unfallort versorgt wurde, wurde er von den Sanitätern zunächst nicht erkannt!

Das verriet ein Sprecher der Bergwacht gegenüber Miesbacher Merkur: Nach dem abgesetzten Notruf machten sich drei Bergwachtler auf dem Weg zum gestürzten FC Bayern München-Spieler. Zunächst sollen die Einsatzkräfte Manuel aufgrund seines Helms und der Mütze nicht erkannt haben. Doch kurz darauf soll ihnen bewusst gewesen sein, "dass es der Herr Neuer ist".

Am Samstag meldete sich der Sportler bei seinen Fans und gab ein Update zu seinem Gesundheitszustand. "Die gestrige OP ist sehr gut verlaufen. Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist", ließ Manuel seine Community via Instagram wissen.

Manuel Neuer bei der WM in Katar, November 2022

Manuel Neuer bei einer Pressekonferenz, November 2022

Manuel Neuer, Torwart

