Sarah Connor wehrt sich nach Diss von Thomas Gottschalk!

Das lässt Sarah Connor (42) nicht auf sich sitzen! Die Sängerin wäre am Sonntag eigentlich bei "Menschen, Bilder, Emotionen" zu Gast gewesen. In dem RTL-Format ließen die Moderatoren Thomas Gottschalk (72) und Ex-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg (51) dieses Jahr noch einmal Revue passieren. Wegen einer Erkältung wurde die "Das Leben ist schön"-Interpretin jedoch nur per Telefon in die Sendung zugeschaltet. Für Thomas war das Anlass für einen Diss, gegen den Sarah sich jetzt zur Wehr setzte.

Nachdem der Wetten, dass..?-Moderator bei "Menschen, Bilder, Emotionen" witzelte, dass er nach Sarahs Absage zu seinen Mitarbeitern gesagt habe: "Es war ein Scheiß-Jahr, aber es gibt auch eine gute Nachricht, Sarah Connor hat abgesagt", reagiert die auf Thomas' fiesen Spruch auf Instagram. "Okay, was war das denn eben?", fragt die Blondine ihre Community und zitiert anschließend den Spruch des 72-Jährigen über sie. Mit Hashtags wie "#mussichmirnichtgefallenlassen" und "#rtlihrhabtnochvielzulernen" unterstreicht sie ihre Empörung.

Wenigstens brachte Multimillionär Chico Sarah zum Lächeln. Der Dortmunder war ebenfalls zu Gast bei "Menschen, Bilder, Emotionen". Als die Musikerin in der Telefonleitung war, nutzte er die Gunst der Stunde, um seine "Traumfrau" auf einen Kaffee einzuladen. Die lehnte sein Angebot aber dankend ab.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor im November 2022

Getty Images Thomas Gottschalk als Moderator bei RTL "2022! Menschen, Bilder, Emotionen" In Huerth

Getty Images Sarah Connor im Mai 2014

