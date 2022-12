Schwierige Beziehung: Sara Kulka hat ihrer Mutter verziehen

Sara Kulka (32) spricht ganz offen über ihre Probleme mit ihrer Mutter! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin leidet seit Jahren an Depressionen und macht daraus kein Geheimnis. Im Netz setzt sie sich für mehr Aufklärung über die Krankheit ein und berichtet immer mal wieder von den Höhen und Tiefen in ihrem Leben. Auch ihre Kindheit hat einen Teil zu ihren heutigen Problemen beigetragen, denn sie hatte ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Jetzt verriet Sara aber: Sie hat ihrer Mutter verziehen!

Auf Instagram teilte die 32-Jährige nun mehrere Schnappschüsse, auf denen sie ihrer Mutter in den Armen liegt. "Ich bin froh, dass meine Mama heute eine Mama ist, wie ich sie mir als kleines Kind gewünscht habe", kommentierte sie ihren Beitrag. Heute verstehe sie, dass ihre Mutter damals ihr Bestes versucht habe, eine Bindung zu ihrem Kind aufzubauen, es aber nicht geklappt hätte. "Nun weiß ich, warum, da sie mit mir gesprochen hat und ja, ich verstehe sie und habe ihr längst verziehen", offenbarte die Zweifachmama.

Außerdem verriet Sara auf die Frage eines neugierigen Users nach dem Verhältnis zu ihrem Papa: "Habe damit abgeschlossen. Ich habe keinen und brauche keinen." Die Dschungelcamp-Teilnehmerin sei dankbar für ihre starke Mama und deren Partner, die immer für sie und ihre beiden Töchter da seien.

