"Sister Wives"-Drama: Auch Janelle Brown hat Kody verlassen

Jetzt haben die Fans des Reality-TV-Phänomens "Sister Wives" aka Alle meine Frauen endlich Klarheit! Zuletzt lief es im polygamen Liebesleben von Kody Brown (53) nicht allzu rund: Christine (50), eine seiner Partnerinnen, hat ihn 2021 verlassen. Zuletzt gab es außerdem Gerüchte, dass Janelle (53) sehr unglücklich gewesen und abgehauen sein soll. Das behauptete zumindest ihre gemeinsame Tochter Gwendlyn Brown (21) im Netz. Jetzt bestätigten Kody und Janelle ihre Trennung tatsächlich!

Das ist nun im Teaser für ein "Sister Wives"-Special zu sehen: "Ich lebe in Trennung von Janelle", bestätigt Kody in einer Sequenz. In der nächsten stellt auch Janelle klar: "Kody und ich sind nicht mehr zusammen." Was am Ende der genaue Trennungsgrund war, wird in dem Clip noch nicht aufgeklärt. Möglich, dass mit dem ausgestrahlten Special noch mehr Details ans Licht kommen werden.

Bereits am Freitag hatte ein Insider gegenüber Intouch ausgepackt: "Janelle ist eine starke, unabhängige Frau – und hat festgestellt, dass sie es auch ohne ihn schaffen wird." Außerdem soll das einst spirituell verbundene Paar sich "auseinandergelebt" haben.

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown im Jahr 2018

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kody Brown, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de