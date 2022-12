Stylish? Heidi Klum ganz in Weiß am GNTM-Set in Los Angeles

Nicht mehr lange, bis Germany's next Topmodel in die nächste Runde geht! Die Dreharbeiten zur beliebten Modelshow rund um Chefjurorin Heidi Klum (49) sind aktuell in vollem Gange. Anfang des nächsten Jahres werden die Nachwuchsmodels dann wieder auf den Fernsehbildschirmen zu sehen sein. Gerade erst waren erste Paparazzifotos vom GNTM-Set am Venice Beach in Los Angeles aufgetaucht. Die Modelmama zeigt sich dort stylish ganz in Weiß.

Auf den Fotos ist die 49-Jährige in einem lässigen und zugleich stylishen Outfit bei der Arbeit am Set zu sehen. Auf einigen Bildern sitzt die Vierfachmama in einem Regiestuhl, der ihren Namen trägt, auf anderen stolziert sie über den Sand von Venice Beach. Mit ihrem komplett weißen Look, bestehend aus einer Schlaghose, einem geknoteten Oberteil, kombiniert mit einem Blazer und einem bodenlangen Mantel, beweist Heidi einmal mehr ihr modisches Händchen.

Weitere Fotos des Drehtags zeigen die Herausforderung, der sich die GNTM-Kandidatinnen stellen mussten: Für ein Shooting klettern die angehenden Models in einen überdimensionalen Greifautomat, der mit lauter bunten Teddybären gefüllt ist.

Heidi Klum am Set von "Germany's next Topmodel"

Heidi Klum am Set der 18. GNTM-Staffel, Dezember 2022

Die Dreharbeiten zur neuen GNTM-Staffel

