Von Tommy gekränkt: "Temptation Island V.I.P."-Sandra weint

Die aktuellen Geschehnisse gehen nicht spurlos an Sandra Sicora (30) vorbei. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Tommy Pedroni sind momentan bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Dort kam die Brünette dem Verführer Flocke aber ziemlich nahe. Als ihr Partner diese Bilder sah, war er am Boden zerstört – und traf im Anschluss nicht nur nette Aussagen über die Influencerin. Das verletzte Sandra sehr!

Tommy hatte Sandra unter anderem als "Clubgirl" bezeichnet – das sei eine Frau, die im Club die Bestätigung von Männern sucht. Für Sandra ist das ein No-Go, wie sie in ihrer Instagram-Story betonte. "Ich finde das einfach frech, weil in dem Moment vergisst Tommy, was wir für eine schöne, intensive Beziehung hatten dort und das finde ich einfach nicht in Ordnung", machte sie deutlich, während sich Tränen in ihren Augen sammelten. "Dass er mich quasi abstempelt, als würde ich in den Club gehen und jeder darf mich anfassen – ich finde, das geht nicht", fügte sie hinzu.

Bei Ex on the Beach hatte Sandras Ex Chris Grey sie die "größte Matratze Kölns" genannt. Diese Zeit sei für sie sehr hart gewesen, weil viele sie deshalb abgestempelt hätten – Tommy habe das auch mitbekommen. Deshalb enttäusche es die Beauty umso mehr, dass der Blondschopf nun so über sie spricht. "Es tut weh, vom eigenen Freund so was zu hören [...] Er ist verletzt von meinen Bildern, aber das gibt ihm nicht das Recht, mich in den Dreck zu ziehen", schloss sie ab.

