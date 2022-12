Wegen Harry und Meghans Doku: Prinz William soll sauer sein!

Die Netflix-Doku über Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) erhitzt die Gemüter. Seitdem die royalen Aussteiger dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt haben, soll das Verhältnis zu den anderen Royals ziemlich angespannt sein. Besonders zwischen dem Rotschopf und seinem Bruder Prinz William (40) soll Eiszeit herrschen. Aufgrund der Doku soll William jetzt sogar noch schlechter auf seinen Bruder Harry zu sprechen sein!

In der Doku wurden Szenen aus dem berühmt-berüchtigten Panorama-Interview mit Prinzessin Diana (✝36) eingeblendet. In diesem hatte sie damals offen wie nie über die Ehe mit König Charles (74) gesprochen. Ihre skandalösen Aussagen sollen jedoch nur durch Manipulation zustande gekommen sein. Aus diesem Grund habe William verhindern wollen, dass das Interview jemals wieder ausgestrahlt wird. Dass Harry aber Ausschnitte daraus in seiner Doku zeigt, soll den Thronfolger richtig sauer machen, verriet ein Insider Mirror: "Leider zeigt es einmal mehr, dass die Kluft zwischen den beiden Brüdern nicht größer sein könnte."

"Ich glaube, wir wissen jetzt alle, dass sie getäuscht wurde, als sie das Interview gab. Aber gleichzeitig hat sie die Wahrheit über ihre Erfahrungen gesagt", hatte Harry in der Serie argumentiert, warum die Szenen des Interviews doch gezeigt wurden.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Dezember 2017

