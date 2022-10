Kann Prinz William Harrys Respektlosigkeit nicht verzeihen?

Ist Prinz William (40) genauso stur wie sein Bruder Prinz Harry (38)? Zwischen den beiden soll seit Harrys Auszug aus dem britischen Königshaus Eiszeit herrschen. Denn als der Rotschopf mit seiner Gattin Herzogin Meghan (41) in die USA auswanderte, hat dieser über die Missstände innerhalb seiner Familie – besonders wegen des Umgangs mit seiner Gattin – öffentlich geklagt. Deshalb soll William jetzt das Vertrauen zu seinem Bruder verloren haben!

"William kann Harry nicht ganz verzeihen, was er getan hat", äußerte Royal-Expertin Katie Nicholl gegenüber Us Weekly. Denn durch den Austritt seines Bruders habe die Königsfamilie ungewollt öffentliches Aufsehen erregt. Katie erklärte: "Ich denke, es lag vor allem an der Art und Weise, wie er das tat, und an dem, was William als große Respektlosigkeit gegenüber der Institution und seiner Familie, seiner Großmutter, empfand." Harry habe der Ansicht seines Bruders nach den Ruf der Monarchie verschmutzt und die Integrität der Krone infrage gestellt.

Die "William in Love"-Autorin glaube zu wissen, dass König Charles III. hofft, die Beziehung zwischen seiner Familie und seinen Sohn "reparieren" zu können. "Er weiß, dass dies seine Regentschaft überschatten wird. Diese Zwietracht im Herzen der königlichen Familie darf es nicht geben", vermutete die Royal-Expertin.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, Juli 2021

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, November 2018

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

