Dennis fand andere "Hochzeit auf ersten Blick"-Frauen besser

Auch Natascha passte offenbar optisch nicht ganz in Dennis' Beuteschema. Die Nordrhein-Westfälin und der 28-Jährige haben im Rahmen ihrer Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnahme geheiratet, obwohl sie sich bis zur Trauung nicht kannten. Das Sozialexperiment ging bei ihnen aber schnell nach hinten los. Gleich am ersten Tag der Flitterwochen gestand Natascha, dass ihr Ehemann optisch überhaupt nicht ihr Typ sei. Doch das beruhte wohl auf Gegenseitigkeit: Dennis fand zwei andere Kandidatinnen viel attraktiver!

In einem Instagram-Live-Video erzählte Dennis, nachdem sein Mitstreiter Peter ihn gefragt hatte, dass ihm zwei andere Teilnehmerinnen äußerlich mehr zusagen als seine Verflossene: "Bei dem einen Namen geht gleich bestimmt wieder die Gerüchteküche los. Also vom Optischen her hätte mir besser gefallen Jana und optisch hätte mir auch deine Frau besser gefallen." Peter reagierte darauf aber ziemlich gelassen und stellte klar: "Alles cool." Dennis erklärte zudem, dass das nicht bedeute, dass er die anderen Kandidatinnen hässlich, sondern nur persönlich nicht attraktiv finde.

Für Dennis und Natascha dürfte die Trennung auch abgesehen von der optischen Anziehung wohl die beste Wahl gewesen sein. Denn zwischenmenschlich passte es zwischen ihnen ebenfalls überhaupt nicht. Der Wormser bedauerte in einer Folge zum Beispiel: "Am meisten verunsichert hat mich am ersten Abend, dass sie direkt die negativen Sachen an mir genannt hat und im Gegenzug nichts Positives."

Instagram / dennis.hadeb9 Dennis, Jana und Kinga im November 2022

Sat.1 Jaqueline und Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Dennis und Natascha, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

