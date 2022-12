"Krass depressiv": Samira Klampfl fühlt sich überfordert

Samira Klampfl (29) ist mit ihren Nerven am Ende! Eigentlich ist die Influencerin mit ihrer kleinen Familie total happy: Im Mai sind sie und ihr Bachelor in Paradise-Partner Serkan Yavuz (29) zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter Nova Skye Sya ist inzwischen ein halbes Jahr alt und ihr ganzer Stolz. Momentan ist die Kleine jedoch am Zahnen und schwächelt gesundheitlich. Auch Samira ist angeschlagen – sowohl körperlich als auch mental. Nun teilte sie offen mit, wie schlecht es um sie steht.

In ihrer Instagram-Story berichtete die Bayerin: "In den vergangenen Wochen hatte ich mehr denn je das Gefühl, ich will hier aus dem Fenster springen. Ich bin so krass depressiv. Ich weiß nicht, ob es diese Wochenbett-Depression ist, die wahnsinnig spät bei mir kickt oder an diesen Schilddrüsenhormonen liegt." Wegen Letzterem sei sie bereits beim Arzt gewesen. Im Januar habe sie einen Folgetermin, um das Ganze noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Darüber hinaus vermutete sie: "Es liegt einfach an dieser Mischung: Ich krank, Nova krank, Überforderung..."

Der einstigen Bachelor-Lady fehle momentan einfach ein Hoffnungsschimmer: "Alles ist so viel. Man muss sich dann ja auch nebenher um so viele andere Dinge kümmern, dass es zu Hause überhaupt läuft." Solche einfachen und banalen Sachen würden ihr momentan jedoch über den Kopf hinauswachsen. "Ich hänge dann in meinem Strudel fest. Für mich wird dann gefühlt von Sekunde zu Sekunde alles schlimmer und krasser", verdeutlichte die 29-Jährige.

