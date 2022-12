Nicht Trevor Noah: Datet Dua Lipa nun etwa diesen Rapper?

Hat Dua Lipa (27) etwa einen neuen Mann an ihrer Seite? In den vergangenen Wochen hörte die Gerüchteküche nicht mehr auf zu brodeln. Viele Fans spekulierten, dass die Sängerin womöglich den Moderator Trevor Noah datet. Im September erwischten Paparazzi die beiden sogar beim Knutschen. Doch offenbar war ihre Liaison nur von kurzer Dauer. Dua soll jetzt angeblich mit dem Musiker Jack Harlow (24) zusammen sein!

Das berichtet nun zumindest Page Six. Nach Informationen des Magazins sollen die 27-Jährige und der "First Class"-Interpret sich im November beim Variety Hitmakers Brunch in Los Angeles zum ersten Mal persönlich getroffen haben. Seitdem sollen die beiden Feuer und Flamme füreinander sein. Einem Insider zufolge war Jack "sehr an ihr interessiert und wollte [die Romanze] unbedingt fortsetzen". Angeblich haben sich Dua und der Hottie seit ihrem Kennenlernen nun schon mehrmals getroffen – zuletzt sollen sie am Samstag im New Yorker Meatpacking District gemeinsam essen gewesen sein.

Tatsächlich scheint Jack schon lange Interesse an der Beauty zu haben. Im vergangenen Mai brachte er sogar einen Song mit dem Titel "Dua Lipa" raus, in dem er in den höchsten Tönen von ihr schwärmt. "Dua Lipa, ich versuche mehr mit ihr zu machen als nur ein Feature", singt der 24-Jährige beispielsweise im Refrain.

