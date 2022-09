Heiße Küsse bei Date Night: Ist er Dua Lipas neuer Freund?

Mit wem knutscht Dua Lipa (27) denn hier? Fast zwei Jahre war die Sängerin mit Anwar Hadid (23) zusammen. Im Mai trennte sie sich dann von dem Model. Seitdem genießt sie ihr Singleleben, aber Gerüchte um mögliche Dating-Partner gab es trotzdem. Zuletzt wurde gemunkelt, dass der Popstar mehrere Abende mit Élite-Darsteller Arón Piper (25) verbracht hat. Jetzt scheint Dua aber einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben!

Dua wurde zusammen mit Moderator Trevor Noah auf einem Rendezvous erwischt, wie Daily Mail jetzt berichtete. Auf Fotos ist zu sehen, wie die beiden eine entspannten Date Night in New York City verbringen und sogar vor dem Restaurant knutschen. Zuvor saß das Duo in dem jamaikanischen Lokal im East Village bei angeregten Gesprächen in einer separaten Ecke. Ein Schaulustiger sagte der Zeitung: "Sie saßen ruhig und abseits von allen anderen im Restaurant. Es war offensichtlich, dass sie sich sehr nahe waren und während des Essens saßen sie dicht beieinander."

Trevor soll erst im August einen weiteren Anlauf mit seiner On-off-Freundin Minka Kelly (42) gewagt haben, denn sie wurden bei einer gemeinsamen Fahrradtour durch New York gesehen. Die beiden waren bereits ab September 2020 ein Paar, trennten sich jedoch ein Jahr später und versuchten es dann erneut miteinander. Aber auch dieser Versuch scheiterte und nun scheint der Südafrikaner sein Herz einer anderen geschenkt zu haben.

Getty Images Trevor Noah, Moderator

Getty Images Dua Lipa, August 2022

Getty Images Trevor Noah bei den Grammys 2022

