Tobias Wolf bekommt fiesen Fan-Hate: Maren bezieht Stellung

Maren Wolf (30) spricht Klartext! Die YouTuberin und ihr Mann Tobias lassen ihre Fans schon seit Jahren an ihrem Privatleben teilhaben. Die beiden vloggen fast täglich – und sprechen dabei auch offen über ernste Themen, wie beispielsweise die Depressionen und Hypochondrie der Influencerin. Doch immer wieder bekommen die Webstars auch Hate von ihren Fans. Dass Tobi nun schon wieder von den Followern extrem kritisiert wird, lässt Maren sich aber nicht gefallen: Im Netz richtete sie nun klare Worte an ihre Community!

In ihrem neuesten YouTube-Video kam die 30-Jährige darauf zu sprechen, dass ihr Liebster unter einem der letzten Vlogs viel Hate bekommen hatte: "Ein paar Kommentare waren: 'Bei diesem Mann ist klar, dass du eine Therapie brauchst' oder 'Tobias ist ein Narzisst' [...] – Leute, darf ich euch kurz in die Realität holen, dass das ein Zusammenschnitt von unserem Tag ist?" Maren könne die fiesen Nachrichten überhaupt nicht nachvollziehen und finde es "unfassbar verletzend und respektlos" ihrem Mann gegenüber. "Tobias ist ein unfassbar liebevoller, fürsorglicher Mann. Dieser Mensch hat mir in so so vielen Situationen so geholfen, wo ich untergegangen wäre", stellte sie klar.

Deshalb appellierte die Kölnerin an ihre Community, solche fiesen Hassnachrichten zukünftig zu unterlassen. "Das ist nicht schön für Tobi, so etwas zu lesen", meinte Maren und fügte bestimmt hinzu: "Zu sagen, dass ich wegen meines Mannes eine Therapie brauche [...] oder mein Mann ein Narzisst ist – Entschuldigung. So was möchte ich auf unserem Kanal nicht sehen."

