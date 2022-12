Weihnachten bei "Höhle der Löwen": Das sahen Zuschauer nicht

Carsten Maschmeyer (63), Dagmar Wöhrl (68) und Co. haben schon mal für festliche Stimmung gesorgt! Am Montag lief eine Weihnachtsausgabe der beliebten Gründershow Die Höhle der Löwen im TV. Hierfür wurde das Studio festlich dekoriert, die Investoren schmissen sich in besonders schicke Outfits und auch die vorgestellten Start-up-Ideen hatten alle mehr oder weniger mit Weihnachten zu tun. Doch das war noch nicht alles! Im Promiflash-Interview verraten die Gründer von Pure & Spice, was beim Weihnachts-Special backstage abging!

Janik Prasuhn, Holger Schönenberg und Michael Pelster schwärmen: "Das Studio wurde auch hinter den Kulissen festlich dekoriert und das Team am Set hat uns in weihnachtlicher Kleidung wärmstens empfangen." Weiter betonen die Gewürzexperten: "Wir haben uns direkt wohlgefühlt und hatten die passende Weihnachtsstimmung."

Für die Gründer lohnte sich der Auftritt in der "Höhle der Löwen", für den sie sich übrigens als Heilige Drei Könige kostümiert hatten: Sie ergatterten einen Deal mit Ralf Dümmel (56)! Im Promiflash-Interview loben sie die "sehr kompetente Unterstützung": "Wir haben mit Ralf Dümmel und seinem Team der DS-Gruppe von der ersten Minute an eine sehr professionelle Unterstützung erhalten. Kurz nach dem Deal saßen wir bereits alle zusammen bei einem Meeting in Stapelfeld, also mitten in der Höhle unseres Wunschlöwen!"

RTL / Bernd-Michael Maurer Michael Pelster, Janik Prasuhn und Holger Schönenberg bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Das Weihnachts-Special bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Michael Pelster, Janik Prasuhn und Holger Schönenberg bei "Die Höhle der Löwen"

