Pápydo-Gründer total überrascht von Löwe Carsten Maschmeyer

Carsten Maschmeyer (63) hat sich bei Die Höhle der Löwen von einer anderen Seite gezeigt! Am Montag lief ein Weihnachts-Special der beliebten Gründershow im TV. Hier präsentierten unter anderem Melusine Bliesener und Katharina Lehmkuhl ihre Idee Pápydo – dabei handelt es sich um kompostierbares Geschenkpapier aus Wiesengras. Nach ihrem Pitch erhielten die Gründerinnen tatsächlich von allen Löwen ein Angebot. Damit haben sie nicht gerechnet: Vor allem Maschmeyers Reaktion hat sie unerwartet getroffen!

Im Promiflash-Interview verraten die Gründerinnen: "Wir waren total positiv von Carsten Maschmeyer überrascht, dass er direkt als Erster in uns investieren wollte und uns so viel positives Feedback gegeben hat." Weiter erklären sie: "Wir hatten Carsten vor der Sendung gar nicht so sehr im Blick, weil wir dachten, dass Nachhaltigkeit und Consumer Products nicht so sein Schwerpunkt sind." Umso "glücklicher und überraschter" seien sie gewesen, dass er direkt überzeugt von ihnen und ihrem Produkt war und sofort dabei sein wollte.

Am Ende investierte Maschmeyer gemeinsam mit Judith Williams (51) 100.000 Euro in das Start-up. Auch von der Beauty-Expertin sind Melusine und Katharina begeistert: "Judith Williams war von Anfang an eine klare Favoritin von uns. Wir folgen ihr auch beide schon länger auf Instagram und waren sofort von ihrer positiven Macher-Mentalität überzeugt", schwärmen die Frauen. "Sie ist eine waschechte Herzblut-Unternehmerin, kreativ und hat Verkaufsgespür – also genau die richtige Partnerin für uns."

RTL / Bernd-Michael Maurer Melusine Bliesener und Katharina Lehmkuhl bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Melusine Bliesener und Katharina Lehmkuhl bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

