Ben Affleck verbringt süßen Männerabend mit Sohn Samuel!

Ben Affleck (50) scheint ein toller Vater zu sein! Nach langer Pause ist der Schauspieler nun endlich mit seiner großen Liebe Jennifer Lopez (53) verheiratet. Er hat seine drei Kinder Seraphina (13), Samuel (10) und Violet (17) von Jennifer Garner (50) mit in die Beziehung gebracht – Jens Zwillinge Emme (14) und Maximilian (14) mit Marc Anthony (54) machen ihr Patchwork-Glück perfekt. Auch wenn Stiefpapa Ben sich ebenso rührend um Jens Kinder kümmern soll, gehörte ein Ausflug jetzt mal nur ihm und seinem Sohn: Der Filmstar begeisterte Samuel mit einem richtigen Männerabend!

Ben nahm seinen Zehnjährigen am Dienstag mit zu einem Basketball-Match der Los Angeles Lakers gegen die Boston Celtics, wo sie natürlich in der ersten Reihe saßen. Was offensichtlich eine gute Idee war: Samuel wirkt auf den Fotos total begeistert und fühlt sichtbar mit den Spielern mit – sowohl er als auch Ben schneiden immer wieder schockierte oder begeisterte Grimassen. Und es wurde noch besser: Der 50-Jährige ließ für seinen Spross sogar Popcorn und einen Burger springen.

Dass das Patchwork bei J.Lo und Ben so gut funktioniert, hätten sie auch seiner Ex Jennifer zu verdanken. Gegenüber Vogue schwärmte die Sängerin von ihrer Vorgängerin: "Sie ist ein fantastisches Co-Elternteil [...], und sie arbeiten wirklich gut zusammen." Weiter betonte die 53-Jährige: "Ich hoffe, dass sich unsere Familie so entwickelt, dass seine Kinder in mir eine neue Verbündete und meine Kinder in ihm einen neuen Verbündeten sehen."

Anzeige

Splash News ; ActionPress Ben Affleck mit seinem Sohn Samuel

Anzeige

Splash News ; ActionPress Ben Affleck mit seinem Sohn Samuel

Anzeige

Getty Images Ben Affleck mit Jennifer Lopez bei einer Premiere, 2021

Anzeige

Hättet ihr Ben so eingeschätzt, dass er mit seinem Sohn zum Basketball geht? Ja, das passt zu ihm! Nein, das hat mich überrascht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de