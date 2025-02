Allison Holker teilt Details von Stephens (†) letztem Abend

Allison Holker (36) musste im Dezember 2022 den Suizid ihres Mannes Stephen "tWitch" Boss (✝40) verkraften. Das Verhalten des Tänzers kurz vor seinem Ableben wird Allison "für immer verwirren", wie sie in der "Jamie Kern Lima Show" erklärt. In der Nacht vor seinem Tod sendete Stephen seiner Gattin ein Baum-Emoji. Laut ihr bedeutete dies, dass er Marihuana besorgen würde. Als er schließlich heimkam, benahm sich der US-Amerikaner jedoch auffällig: "Er kam nach Hause und war sehr aufgewühlt."

Die Tänzerin berichtet, dass sie sich bis heute die Frage stelle, ob ihr verstorbener Mann vor seiner Heimkehr "schon im Hotel" gewesen war, um Suizid zu begehen. Ein möglicher Rückzieher in letzter Minute sei für sie eine denkbare Option: "Ist er deshalb so aufgelöst nach Hause gekommen? Hatte er es versucht und dann Angst bekommen und war dann zu schamhaft, um es mir zu sagen?" Die Tatsache, dass Allison bereits in der Nacht gespürt habe, dass sich Stephen anders verhielt, beschäftige sie unverändert. Obwohl sie die Wahrheit "nie erfahren" werde, seien die Erinnerungen immer noch ein Trigger für sie.

Die 36-Jährige und der TV-Star bekamen zusammen drei Kinder. Allison erinnert sich noch genau daran, wie die letzten Momente des Choreografen mit seiner ältesten Tochter Weslie abliefen. In einem Interview mit People enthüllte sie, dass Stephen am Morgen seines Verschwindens die damals 16-Jährige zur Schule brachte. Zu seinem Nachwuchs meinte er zu diesem Zeitpunkt: "Ich wünschte, ich könnte dein Superman sein."

Getty Images Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss, September 2018

Getty Images Weslie Fowler, Maddox Laurel Boss, Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss