Das waren Stephen "tWitch" Boss' letzte Worte an Tochter

Die Tänzerin Allison Holker (36) gewährt neue Einblicke in die letzten Tage ihres verstorbenen Ehemanns Stephen "tWitch" Boss (✝40). In einem aktuellen Interview mit People verrät sie, welche Worte der DJ an ihre älteste Tochter Weslie richtete, bevor er im Dezember 2022 Suizid beging. Am Morgen seines Verschwindens brachte Stephen die damals 16-Jährige zur Schule und sagte: "Ich wünschte, ich könnte dein Superman sein." Diese Worte hätten die Familie tief berührt, erklärte Allison, da deren Tragweite erst im Nachhinein klar wurde.

Nach dem Verlust ihres Mannes durchläuft die Familie nun einen langen Heilungsprozess, zu dem auch intensive Therapiesitzungen gehören. Allison beschreibt in dem Interview auch, wie schwer es vor allem für Weslie war, die als Letzte von ihnen mit ihrem Vater sprach. "Wir haben alles getan, um sie zu unterstützen, ihr zuzuhören und sie fühlen zu lassen, dass sie gesehen und gehört wird. Ich denke, sie sieht die Worte als etwas Schönes, aber zugleich auch Hässliches. Es ist ein Kampf, den sie immer mit sich selbst führen wird, aber ich weiß, dass sie es von beiden Seiten sehen kann", erklärt Allison zuversichtlich. Dennoch sei es für Weslie ein ständiges Ringen zwischen der Schönheit und der Traurigkeit in diesen letzten Worten.

Für Allison hat mittlerweile ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen – sie ist wieder in einer festen Beziehung. "Es ist eine neue Erfahrung für mich, und ich habe viel Zeit gebraucht, um mich bereit zu fühlen. Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder diesen Zustand erreichen würde", gab sie im vergangenen September ehrlich gegenüber People zu und schwärmte: "Ich bin extrem glücklich. Ich fühle mich unterstützt, gesehen, verstanden und vollkommen geliebt. Und dafür bin ich sehr dankbar." Dennoch betonte die Tänzerin auch, wie wichtig es ihr sei, dass die Menschen verstehen, dass ihre neue Beziehung die Liebe zu Stephen nicht mindere.

Getty Images Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss mit ihren Kindern im Juni 2022

Getty Images Stephen Boss and Allison Holker im Dezember 2022

