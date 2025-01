Das musste Allison Holker nach dem Tod ihres Mannes lernen

Die Tänzerin Allison Holker (36) spricht offen über die schwerste Zeit ihres Lebens: Seit dem Suizid ihres Ehemannes Stephen "tWitch" Boss (✝40) im Dezember 2022 kämpft sie mit tiefer Trauer und einem Gefühl von Wut und Verlust. "Die letzten zwei Jahre waren wie ein Schlag nach dem anderen", sagt sie gegenüber People Magazine. Um ihren Schmerz zu bewältigen, haben Allison und ihre drei Kinder – Tochter Weslie aus einer früheren Beziehung sowie Maddox und Zaia – 2023 eine intensive Therapie begonnen. In Allisons neuem Buch "This Far: My Story of Love, Loss, and Embracing the Light", das am 4. Februar erscheint, schreibt sie zum ersten Mal ausführlich über den tragischen Verlust, den Kampf ihrer Familie und die Bedeutung, sich Hilfe zu holen.

Auch wenn ihre eigene Trauer allgegenwärtig bleibt, möchte Allison anderen Menschen Mut machen, offen über psychische Probleme zu sprechen und Hilfe anzunehmen. Kurz nach Stephens Tod, der im Alter von 40 Jahren starb, gründete sie die "Move With Kindness Foundation", um das Bewusstsein für mentale Gesundheit zu fördern. Dafür arbeitet sie mit der "National Alliance on Mental Illness" zusammen. "Wenn man Hilfe sucht, kann man den Weg zurück ins Licht finden", erklärt sie. Ihr Ziel sei es, nicht nur anderen zu helfen, sondern ihre eigene Heilung voranzutreiben. Nachdem die Familie vor einem Jahr in ein neues Haus gezogen ist, verspüre Allison erstmals wieder einen Hauch von Frieden: "Zusammen haben wir entschieden, dass wir vorwärtsgehen müssen. Das war ein großer Moment für uns alle."

Für die Tänzerin ist es zentral, ihren Kindern Stärke und Zuversicht mitzugeben und gleichzeitig selbst weiter zu heilen. Allison selbst wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, wurde während ihrer Jugend gemobbt und arbeitete als Reinigungskraft in einem Tanzstudio. Diese Erfahrungen haben sie laut eigenen Angaben geprägt. Seit September ist sie nun mit dem Tech-CEO Adam Edmunds liiert. "Ich werde die beste Version von mir selbst finden – nicht die, die ich mit Stephen war, sondern die Person, die ich jetzt bin", sagt sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Allison Holker mit Ehemann Stephen "tWitch" Boss im Januar 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / allisonholker Stephen "tWitch" Boss, Allison Holker und ihre drei Kinder