Stephen Boss' Stieftochter nimmt Mama Allison in Schutz

Weslie Boss (16), die Tochter von Allison Holker (36) aus deren früherer Beziehung, hat sich öffentlich zu den negativen Online-Reaktionen geäußert, die ihre Mutter derzeit erhält. In einem emotionalen Instagram-Live sprach Weslie am vergangenen Freitag darüber, dass ihre Mutter wegen eines geplanten Memoirs über Stephen "tWitch" Boss (✝40) kritisiert wird. Stephen (✝40), der im Dezember 2022 tragischerweise starb war Weslies Stiefvater. Weslie stellte klar: "Mein Stiefvater ist seit zwei Jahren tot und ich bekomme immer noch Hasskommentare."

Weslie verteidigte ihre Mutter dabei entschieden und gab gleichzeitig Einblicke in ihre enge Bindung zu Stephen, der für sie wie ein leiblicher Vater war: "Für 13 Jahre war er der Mensch, zu dem ich gegangen bin, wenn ich geweint habe oder jemanden gebraucht habe. Ich war immer bei ihm, wenn er von der Arbeit nach Hause kam." Sie wies auch ausdrücklich darauf hin, dass Stephen sie niemals anders als seine Tochter behandelt habe, auch wenn sie biologisch nicht verwandt waren. Zudem ging sie auf die Vorwürfe ein, dass Allison bei Stephens Beerdigung Geheimhaltungsvereinbarungen von Teilnehmern verlangt habe. In Bezug darauf erklärte sie, dass die Maßnahme einzig dem Schutz der Würde ihres Stiefvaters bei der offenen Aufbahrung diente, um Fotos im Internet zu verhindern, nicht jedoch, um die Trauer der Familie oder ihre Rechte einzuschränken.

Stephen "tWitch" Boss war ein beliebter Tänzer und DJ. Bekannt wurde er durch seine Arbeit bei "So You Think You Can Dance" und der "Ellen DeGeneres Show". Weslie, die ihn als Vaterfigur sah, hatte eine enge Beziehung zu ihm, seit er vor über einem Jahrzehnt Teil ihres Lebens wurde. Trotz des Hasses, mit dem sie und ihre Mutter konfrontiert sind, zeigte sie sich dankbar dafür, dass Allison Maßnahmen ergriff, um die Privatsphäre ihrer Familie zu schützen. "Unabhängig davon, was gesagt wird, bleibt sie freundlich und vergebend", betonte Weslie ihre Bewunderung für ihre Mutter. Dieses öffentliche Statement zeigt, wie stark die Familie inmitten von Trauer und Kontroversen zusammenhält.

Getty Images Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss mit ihren Kindern im Juni 2022

Getty Images Allison Holker und Weslie Boss im Mai 2023 bei der Mental Health Gala in Kalifornien.

