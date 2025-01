Stephen Boss' Mutter ist wütend auf ihre Schwiegertochter

Connie Boss Alexander, die Mutter des verstorbenen Tänzers Stephen "tWitch" Boss (✝40), hat mit einem emotionalen Statement die jüngsten Enthüllungen seiner Witwe Allison Holker (36) kritisiert. Diese hatte in Interviews und ihrem neuen Buch über private Details aus Stephens Leben gesprochen, darunter dessen angeblicher Drogenkonsum, mögliche Kindheitstraumata und Einträge aus seinem Tagebuch. Connie, die sich seit dem Suizid ihres Sohnes vor zwei Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, meldete sich nun über Instagram zu Wort. "Unsere Familie ist absolut entsetzt über die irreführenden und verletzenden Behauptungen über meinen Sohn Stephen Boss", erklärte sie.

Dann machte sie Allison schwere Vorwürfe: "Die jüngsten Veröffentlichungen, die Unwahrheiten über Stephen verbreiten, haben jede Grenze der Anständigkeit überschritten. Als seine Mutter werde ich diese Anschuldigungen nicht unbeantwortet lassen. Wir werden nicht tatenlos zusehen, während sein Name und Erbe beschmutzt werden. Er verdient das nicht und die Kinder verdienen das auch nicht." Eigentlich habe Connie sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um in Ruhe zu trauern, doch diese Anschuldigungen könne sie nicht auf sich sitzen lassen. "Aber als ich diese schrecklichen Behauptungen über mein Baby, unseren geliebten Stephen, las, wurde mir klar, dass ich nicht länger schweigen konnte. Unsere Familie wird sicherstellen, dass sein Name und sein Andenken geschützt werden, und wir sind entschlossen, seine Ehre zu verteidigen", schrieb sie erbost.

Anlass für Connies wütenden Post war ein Interview, das Stephens Witwe vor wenigen Tagen mit People geführt hatte. Darin hatte sie unter anderem behauptet, dass der Choreograf in seinem Schrank eine große Menge Drogen versteckt hatte. Diese habe sie entdeckt, als sie Sachen für seine Beerdigung suchte: "Das war ein wirklich schlimmer Moment für mich, weil es viele Dinge gab, die ich in unserem Schrank entdeckte, von deren Existenz ich nichts wusste. Es war für mich sehr alarmierend zu erfahren, dass so viel passierte, von dem ich keine Ahnung hatte." Zudem sprach sie über seine Tagebucheinträge und vermutete, dass er in seiner Kindheit ein sexuelles Trauma erlitten habe. Daraufhin meldeten sich auch Stephens Cousine und einige Freunde und verurteilten Allisons Verhalten.

Getty Images STephen "tWitch" Boss im August 2018

Getty Images Allison Holker, Tänzerin

