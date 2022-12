Kurz nach Peggy-Trennung: Steff Jerkels Hautkrebs ist zurück

Steff Jerkel (53) musste sich wieder einer OP unterziehen! Der Goodbye Deutschland-Star erzählte vergangenes Jahr ganz offen, dass er Hautkrebs hat. Ihm mussten dann auch einige Stellen im Gesicht weggeschnitten werden. Seine damalige Partnerin Peggy Jerofke stand ihm bei. Mittlerweile sind sie getrennt. Nun gab es ein Gesundheitsupdate von dem Ex-Sommerhaus-Kandidaten: Steffs Krebs kam zurück und er hatte erneut einen Eingriff!

Mit mallorcazeitung.es sprach er über seinen Zustand und wie die OP verlaufen ist. "Ich hatte dieses Mal wieder eine Stelle an der Stirn und am Auge, die allerdings recht klein war", erklärte Steff und führte aus: "Es ging zum Glück recht schnell. Nach zwei Stunden war ich schon wieder draußen." Der Schnitt am Auge sei weniger angenehm, da es auch mehr blute.

"Und weil die Stelle angeschwollen ist, sehe ich gerade ziemlich verschwommen", schilderte der TV-Star, denn der Schnitt sei wohl auch ziemlich tief gewesen. Dieses Mal reagierte er schneller auf die Stellen in seinem Gesicht. Denn vor einem Jahr erzählte Steff noch, dass er den Krebs zunächst nicht wirklich ernst genommen hatte.

Instagram / peggyjerofke Stephan Jerkel und Peggy Jerofke

RTL Steff Jerkel, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

RTL 2 Steff Jerkel, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2020

