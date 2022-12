"Meghan wurde Sündenbock": Neuer Trailer haut noch mal drauf

Die Enthüllungsdoku um Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) geht in die nächste Runde! Das Paar sorgte mit seinem Umzug in die USA und dem großen TV-Interview mit Talk-Ikone Oprah Winfrey (68) schon für eine Menge Unruhe im britischen Königshaus. Mit ihrer Doku "Harry & Meghan" setzen die zwei in den Augen vieler Royal-Fans dem Ganzen die Krone auf. Jetzt wurde der Trailer für die nächsten Folgen veröffentlicht – und darin legen Harry und Meghan noch mal kräftig nach!

Den Vorgeschmack auf die kommenden Episoden gab Netflix jetzt preis. Darin kommt etwa Lucy Fraser zu Wort, die mit der Duchess of Sussex befreundet ist: "Meghan wurde zum Sündenbock für den Palast, deshalb haben sie Geschichten über sie verbreitet, egal, ob die stimmten oder nicht." Zu dramatischer Musik wird vor allem die mediale Berichterstattung über das angespannte Verhältnis der einstigen Suits-Darstellerin zu ihrem Vater Thomas Markle Sr. (78) thematisiert.

Auch die Juristin Jenny Afia spricht in dem Trailer. "Es war ein regelrechter Krieg gegen Meghan und ich habe Beweismittel gesehen, dass es innerhalb des Palastes Versuche gab, sie schlechtzumachen", schätzt die Expertin die Lage ein. Die neuen Folgen der Doku sind ab dem 15. Dezember abrufbar.

Getty Images Queen Elizabeth II. mit weiteren Mitgliedern des englischen Königshauses

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Getty Images Prinz Harry im September 2022

