Nach 35 Jahren: Fußball-Kommentator Béla Réthy hört auf!

Béla Réthy macht unter dieses lange Kapitel einen Schlussstrich! Bereits seit 1987 war der gebürtige Wiener beim ZDF als Redakteur am Start. Als Kommentator für den Motorsport begann er seine Karriere, ehe er sich später als die Stimme des Fußballes etablierte. Egal ob Länderspiele, Europameisterschaft oder auch Fußball-WM – er saß stets am Mikrofon. Doch damit ist nun Schluss: Bei der WM in Katar hört man Béla zum letzten Mal aus dem Off!

Das berichtete nun unter anderem RTL. Nach 35 Jahren als beliebter Sport-Kommentator geht Béla nun in den Ruhestand. Das heutige WM-Halbfinale Frankreich gegen Marokko wird sein letztes Spiel am Mikrofon sein. "Ich reise sehr gerne. Ansonsten bin ich der klassische Chiller", erklärte der 66-Jährige gegenüber spot on news. Nach seinem Karriereende kann Béla sich also nun seinen Hobbys widmen.

Gefeiert wurde Béla jedoch nicht von allen. In den vergangenen Jahren war er immer wieder für seinen Moderations-Stil kritisiert worden. Vielen blieb er hinter dem Mikro zu neutral und zeigte wenig Emotionen. Die negativen Kommentare habe er aber nie persönlich genommen. "Das ist ein Zeitgeist oder besser Ungeist, aber es gehört nun mal dazu", meinte er abschließend dazu.

Anzeige

Getty Images Béla Réthy, Fußball-EM-Kommentator

Anzeige

Instagram / belarethy_official Béla Réthy im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Béla Réthy bei der WM in Katar im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de