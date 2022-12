Bachelor Dominik Stuckmann und seine Anna feiern Einjähriges

So lange ist es schon her! Dominik Stuckmann (30) hat in der vergangenen Staffel von Der Bachelor nach seiner Auserwählten gesucht und sie offenbar auch gefunden. Anna Rossow (34) gab er im Finale seine letzte Rose und schenkte ihr damit sein Herz. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern sind die beiden noch immer ein Paar und offenbar glücklich wie am ersten Tag. Nun sind Dominik und Anna schon seit einem Jahr zusammen!

Auf Instagram teilt der ehemalige Bachelor ein Bild von sich und seiner Partnerin aus dem Urlaub. Während er seine Liebste im Arm hält, schauen sich die beiden Turteltauben verliebt in die Augen. Als wäre das nicht schon genug, macht Dominik seiner Anna in der Bildunterschrift noch eine zuckersüße Liebeserklärung: "Seit einem Jahr gehen wir durch dick und dünn! Vor einem Jahr habe ich dir meine letzte Rose gegeben und ich habe es keine Sekunde bereut. Das alles war erst der Anfang. Ich liebe Dich!", schreibt er offenbar noch immer total verschossen.

Auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) freut sich mit dem Unternehmer. "Schön, dass ihr nach wie vor glücklich seid! Alles Gute für die Zukunft", kommentiert er unter dem Schnappschuss. "Alles Glück der Welt euch beiden. Ihr passt so toll zusammen und wart schon immer mein absolutes Traumpaar", gratuliert ein Fan dem glücklichen Liebespaar.

Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Sweet House of Horror" 2022

Dominik Stuckmann und Anna Rossow beim 27. RTL-Spendenmarathon 2022

