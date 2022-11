Bei Streit: Dominik Stuckmann ist seine Anna zu impulsiv

Sogar bei Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (34) gibt es mal Stress! Der Unternehmer hat in diesem Jahr als Der Bachelor nach seiner Auserwählten gesucht und sie offenbar auch gefunden: Er gab Anna im Finale seine letzte Rose und schenkte ihr damit sein Herz. Mittlerweile sind die beiden nicht nur zusammen, sondern leben auch in einer gemeinsamen Wohnung. Doch ab und zu lässt sich auch bei dem Kuppelshow-Traumpaar ein Streit nicht vermeiden: Anna ist ihrem Dominik manchmal zu temperamentvoll.

Im Interview mit RTL erzählte der diesjährige Rosenkavalier: "Ich habe keine Nerven für Streit und Anna ist da eine, die sehr impulsiv ist, sehr emotional." Die 34-Jährige betonte, dass sich daran nichts ändern werde. "Aber ich sehe das auch irgendwann ein", fügte sie hinzu. Dominik konnte das nur bestätigen: "Am nächsten Tag sagt sie dann: 'Es tut mir leid.'" Ihr Schlüssel, dass es gar nicht erst zu großen Konflikten kommt, sei gute Kommunikation.

Im Haushalt hat das Paar zum Beispiel klare Absprachen getroffen – auch wenn es von Dominiks Seite aus scheinbar noch Schwierigkeiten gibt, sich daran zu halten. "Ich denke, wir haben beide so unsere Aufgabengebiete, die auch so eingeteilt sind. Sicherlich bin ich derjenige, der noch ein bisschen mehr an sich arbeiten muss", gestand sich der 30-Jährige ein. Er gebe sich jedoch Mühe.

Dominik Stuckmann und seine Freundin Anna Rossow

Anna Rossow und Dominik Stuckmann, Bachelor-Paar 2022

Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

