Extravagant: Pamela Anderson in skurrilem Look unterwegs

Pamela Anderson (55) fällt auf! Berühmt geworden ist die Schauspielerin in ihrem superhotten roten Badeanzug an der Seite von David Hasselhoff (70) in der US-amerikanischen Serie Baywatch. Mode und Beauty haben schon immer eine wichtige Rolle im Leben des Hollywood-Stars gespielt. Vor allem setzt sich Pamela gern im Rampenlicht in Szene. Mit diesem Quallen-Outfit zog die Blondine wieder einmal alle Blicke auf sich!

Die 55-Jährige war nun zu Gast bei der Pariser "Jacquemus"-Show für die Frühjahrs- und Sommerkollektion des kommenden Jahres. Der "Scarry Movie"-Star tauchte dort ganz in Weiß auf. Ihr quallenähnliches Kleid war mit großen Federn besetzt. Passend zum Kleid trug das Pin-up-Girl einen lampenschirmähnlichen Riesenhut.

Am 31. Januar kommenden Jahres wird Netflix die Doku "Pamela, A Lovestory" herausbringen. Die Zuschauer sollen intime, bisher unbekannte Details, über Pamelas frühes Leben in Ladysmith, British Columbia, und über ihren Aufstieg als Model und Schauspielerin erfahren. Das Model spricht auch über sein lebenslanges Streben nach Liebe. "Wenn man nicht nach der Liebe sucht, findet sie einen, und ich schätze, ich bin leicht zu finden", offenbart Pamela gegenüber Netflix.

Getty Images Pamela Anderson im Dezember in Frankreich

Getty Images Pamela Anderson im Dezember 2022 in Frankreich

Netflix Pamela Anderson in jungen Jahren

Wie findet ihr Pamelas Look? Grauenhaft! Ist mal was anderes!



