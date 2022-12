Jana Ina und Giovanni Zarrella total verliebt in New York

Ob sich nach 17 Jahren Ehe die Liebe verändert? Die von Jana Ina Zarrella (46) und ihrem Giovanni (44) jedenfalls nicht! Ihr Liebesglück haben die Moderatorin und der Sänger mit zwei wundervollen Kindern gekrönt. Die sind jetzt mittlerweile schon im Teenie-Alter, was bedeutet: Das Paar hat wieder mehr Zeit für Zweisamkeit! Die nutzen die beiden auch sehr gerne. Jetzt machten sie einen Liebesurlaub in New York City!

"Bring mich zurück nach New York City", schrieb Jana Ina nun unter einem Beitrag mit zwei Schnappschüssen auf Instagram und schwelgte in Erinnerungen an ihren letzten Urlaub. Sie verlinkte darauf ihren Gatten, mit dem sie auf der berühmten Brooklyn Bridge Selfies gemacht hatte. Total verliebt schmiegte sich die Brünette an die Liebe ihres Lebens. Beide lächeln und wirken so glücklich!

Im Interview mit RTL hatten die Zweifacheltern im Sommer das Rezept ihrer langen Liebe verraten: "Wir ordnen alles unserer Familie unter. Das ist das Rezept, warum es funktioniert, warum wir glücklich sind. Wir würden nie einen Job machen, wenn der bedeuten würde, lange auf die Familie zu verzichten", plauderte Giovanni aus. Dabei konnte ihm seine bessere Hälfte nur zustimmen: "Für uns ist Familie das Wichtigste!"

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Dezember 2022

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Dezember 2022

Getty Images Giovanni und Jana Ina Zarrella beim Deutschen Fernsehpreis 2022

