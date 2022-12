Jay Leno erklärt: So kam es zu seinen schweren Verbrennungen

Jay Leno (72) erinnert sich an seinen Unfall zurück. Vor wenigen Wochen machten besorgniserregende Nachrichten die Runde: Der Moderator wurde mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Diese hatte er sich bei einem Autobrand zugezogen. Sowohl sein Körper als auch sein Gesicht sind seither von Narben gezeichnet. Doch was genau war eigentlich geschehen? Jay ließ nun den tragischen Unfall Revue passieren...

In einem Interview in der Show "Today" erzählte der 72-Jährige von dem schrecklichen Moment, als das Fahrzeug, das er lediglich gemeinsam mit einem Kumpel reparieren wollte, in Brand geraten war. "Die Benzinleitung war verstopft, also war ich darunter. Es hörte sich verstopft an und ich sagte 'Puste etwas Luft durch die Leitung', und plötzlich... Bumm, bekam ich das Gas voll ins Gesicht und die Zündflamme ging an und mein Gesicht fing Feuer", erinnerte sich der Moderator.

Gegenüber People berichtete Jay zudem von seinen Gedanken während des Vorfalls. "Ich bin kein panischer Typ, aber ich wusste, wenn ich einatme, kann ich mir die Lunge verbrennen", erzählte der TV-Star. Er habe Glück gehabt, dass sein Kumpel ihn nach nur wenigen Sekunden unter dem Auto hervorgezogen hatte. "Noch länger und ich hätte meine Augen verlieren können", betonte der Komiker.

Getty Images Jay Leno im August 2022

Getty Images Jay Leno bei der US-Entertainment Auto Museum Gala im Oktober 2018

Getty Images Jay Leno im Oktober 2019

