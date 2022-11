Aus Klinik entlassen: Jay Leno zeigt sich mit Brandnarben

Jay Leno (72) kann wieder lachen. Der US-Moderator musste erst vor wenigen Tagen überraschend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er hatte sich in seiner Garage schwere Verbrennungen zugezogen, nachdem eines seiner Autos Feuer gefangen hatte. Doch er schien sich schnell zu erholen und Updates von Kollegen und Familie versprachen eine schnelle Genesung. Jetzt ist Jay sogar wieder so weit, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Das Ok! Magazine veröffentlichte gestern die ersten Fotos von Jay nach seinen Operationen. Darauf sind die Brandnarben im Gesicht und an den Händen des Talkmasters erstmals richtig zu sehen. Was aber vor allem auffällt, ist die gute Laune des TV-Stars: Er posierte fröhlich lächelnd zusammen mit dem Krankenhauspersonal, das ihn die vergangenen Tage umsorgte. Nach dem mehrtägigen Klinikaufenthalt scheint es dem Komiker endlich wieder deutlich besser zu gehen, denn er wirkt trotz der Narben und der beiden Transplantationen, denen er sich unterziehen musste, fit und gesund.

Mittlerweile durfte der 72-Jährige das Krankenhaus auch wieder verlassen, sodass er die anstehenden Feiertage zusammen mit seiner Familie genießen kann. "Jay möchte allen mitteilen, wie dankbar er für die Behandlungen ist und wie sehr er sich über all die guten Wünsche und gefreut hat", heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Die Nachbehandlung sei zwar noch nicht abgeschlossen, aber er freue sich jetzt auf die Zeit mit seinen Liebsten.

Anzeige

Instagram / jaylenosgarage Jay Leno im November 2022

Anzeige

Getty Images Jay Leno im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Jay Leno im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de