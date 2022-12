Nach Doku: Piers Morgan schießt gegen Prinz Harry und Meghan

Piers Morgan (57) schlägt zurück! Der Moderator kommt im zweiten Teil der Doku von Prinz Harry (38) und seiner Frau Herzogin Meghan (41) vor. Dabei handelt es sich um einen Ausschnitt, in dem der Brite über die einstige Schauspielerin spricht und behauptet, dass sie den anderen Mitgliedern der Familie das Rampenlicht gestohlen habe. Doch das scheint dem Reporter gar nicht zu gefallen – dieser schießt jetzt gegen das Paar!

Auf seinem Twitter-Account machte der 57-Jährige seinem Ärger Luft: "Ich werde in dieser zweiten Folge des Megsflix-Gejammers regelmäßig gehört/zitiert. Ich bin traumatisiert von diesem schrecklichen Eingriff in meine Privatsphäre." Er wetterte weiter gegen Harry und Meghan und machte deutlich, was er von der Miniserie denkt. "Gott, ihr unaufhörliches Gejammer ist so unerträglich anstrengend", schrieb Piers.

In seiner Schimpftirade kam er auch auf Harrys Statement zu dessen Streit mit seinem Bruder Prinz William (40) zu sprechen. "Prinz Harry macht seinen Bruder William öffentlich schlecht, bezeichnet seinen Vater König Charles als Lügner und greift seine Großmutter, die verstorbene Königin, an, weil sie nichts getan hat. Das ist ein grotesker und widerwärtiger Verrat an seiner Familie", twitterte Piers.

Getty Images Piers Morgan, britischer Moderator

Getty Images Piers Morgan, November 2018

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

